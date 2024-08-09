Глава МИД Латвии выступила за обязательную воинскую повинность для женщин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поддержала идею призыва женщин на обязательную военную службу.

«Мы ничем не хуже мужчин. В службе обороны также есть возможности для специализации, как и в [добровольческом ополчении Латвии] Земессардзе», — приводит ее слова портал Delfi. Министр подчеркнула, что хотя слово «обязательно» звучит негативно, у женщин есть не только возможности, но и обязанности. По ее оценкам, обязательная воинская повинность женщин «принесет пользу всем».

По данным портала, ранее в руководстве Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии призвали обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке на службу государственной обороны.