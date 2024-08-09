ВС РФ предотвратили высадку на Кинбурнскую косу, ВСУ потеряли 12 боевиков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ предотвратили попытку высадки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) центра специальных операций ВМС Украины на Кинбурнскую косу. Общие потери противника составили 12 боевиков и две лодки, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры уничтожения ДРГ.

«Вооруженными силами Российской Федерации предотвращена попытка высадки ДРГ морского центра специальных операций ВМС Украины на Кинбурнскую косу. Диверсанты численностью до 16 боевиков на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье. Первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях. Те, кто сошел на берег были уничтожены огнем из стрелкового вооружения», — сообщили в министерстве.

В МО РФ уточнили, что, понеся большие потери, боевики пытались эвакуироваться с береговой линии, однако огнем артиллерии и ПТУР две лодки противника были уничтожены. «Общие потери противника составили 12 боевиков и две лодки», — отметили в российском военном ведомстве.