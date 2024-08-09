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НОВОСТИ

Годовая инфляция в РФ в июле ускорилась до 9,13%

22:40 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в июле 2024 года ускорилась до 9,13% против 8,59% в июне. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,14%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в июне подорожали на 0,36% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 9,67%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,58% в месячном выражении и на 6,66% по сравнению с июлем 2023 года. Услуги подорожали на 2,86% к июню 2024 года и на 11,36% в годовом выражении.

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