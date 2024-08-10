Рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

23:53

Рэп-исполнитель Рич побывал в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве и остался в полном восторге. «Ты приходишь и видишь высокие технологии, все очень здорово, - заявил музыкант. = Есть психологи, медики, люди смотрят телевизор, играют в игры, для меня это поразительно. Я очень рад, что мы достигли таких высот».



По его словам профессия военного важна. «И я своими скромными стараниями, своими песнями пытаюсь объяснить молодым людям, что нет ничего важнее, чем защищать Родину, это самое святое, что человек может в своей жизни сделать», – заявил рэпер.



Как сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту с апреля прошлого года работае на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. По будням он действует с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, а в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Онлайн на прием можно записаться при помощи портала mos.ru. Кроме того, о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно изнать по телефону горячей линии 117 и. при помощи чат-бота @MskContract_bot в Telegram.



Как уже сообщала «Независимая газета», в пункте отбора работают более 100 человек - военнослвжащие, сотрудники военного комиссариата Москвы, администраторы, врачи и психологи, фотографы, волонтеры, сотрудники банков, нотариус и сотрудник Федеральной службы судебных приставов. Для работы с кандидатами они используют специальное программное обеспечение, позволяющее вести личное дело будущего контрактника, автоматически составлять 15 печатных форм, хранить отсканированные копии документов и фотографии, принимать и обрабатывать обращения, следить за явкой и прохождением полного цикла отбора и тестирований, фиксировать потребность кандидата в заселении в гостиницу до отправки в часть.