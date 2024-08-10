В ночь на 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях введен режим КТО
09:00 10.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Курской, Брянской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, предпринявшего беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в ряде регионов страны. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
«Киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны. Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений Вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов. В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России Александром Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — отметили в НАК.
НОВОСТИ
- 09:20 10.08.2024
- В Бразилии объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в штате Сан-Паулу
- 23:53 09.08.2024
- Рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
- 22:40 09.08.2024
- Годовая инфляция в РФ в июле ускорилась до 9,13%
- 22:00 09.08.2024
- Самолет, на борту которого находились 62 человека, разбился в Бразилии
- 21:20 09.08.2024
- Сербия получила от РФ данные о готовящемся госперевороте при поддержке Запада — Вучич
- 20:40 09.08.2024
- Приказ лидера Ирана о мести Израилю будет выполнен — замглавы КСИР
- 20:00 09.08.2024
- Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal
- 19:20 09.08.2024
- В Госдуме исключили возможность новой мобилизации в РФ из-за нападения на Курскую область
- 18:40 09.08.2024
- Дания ужесточает контроль на шведской границе
- 18:00 09.08.2024
- Бах назвал Олимпиаду в Париже «историей любви»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать