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В ночь на 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях введен режим КТО

09:00 10.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Курской, Брянской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, предпринявшего беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в ряде регионов страны. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны. Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений Вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов. В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России Александром Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — отметили в НАК.

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