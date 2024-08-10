БПЛА с территории Украины нарушили воздушное пространство Белоруссии и были уничтожены - Лукашенко

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны Белоруссии 9 августа уничтожили на юге страны несколько целей, предположительно, ударных беспилотников, летевших со стороны Украины. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«В 19:04 на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.



Белоруссия довела до киевских властей информацию о том, что любые провокации с украинской стороны не останутся без ответа. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя уничтожение 9 августа над белорусской территорией летевших с Украины воздушных целей.

«Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — приводит слова президента агентство БелТА.