БПЛА с территории Украины нарушили воздушное пространство Белоруссии и были уничтожены - Лукашенко
12:15 10.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны Белоруссии 9 августа уничтожили на юге страны несколько целей, предположительно, ударных беспилотников, летевших со стороны Украины. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
«В 19:04 на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Белоруссия довела до киевских властей информацию о том, что любые провокации с украинской стороны не останутся без ответа. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя уничтожение 9 августа над белорусской территорией летевших с Украины воздушных целей.
«Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — приводит слова президента агентство БелТА.
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