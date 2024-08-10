Москва направила специалистов и технику на поддержку Курской области — Собянин

15:49

Москва отправляет своих специалистов и ресурсы для того, чтобы поддержать жителей Курской области. Кроме того, по поручению главы РФ столичные власти создают условия для организации временного пребывания россиян, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. «За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания, - сообщаил градоначальник Москвы в своем Telegram-канале. - Задействованы 1000 сотрудников столичного Комплекса городского хозяйства, 345 единиц техники — сделаем все возможное».

По словам Собянина, столичные специалисты сделают максимум, чтобы поддержать жителей пострадавшей области. «Наши службы будут работать на месте столько, сколько нужно. Мы с вами», - отметил он.

Напомним, Вооруженные силы РФ продолжают отражать вторжение подразделений ВСУ на территорию Российской Федерации. Национальный антитеррористический комитет заявил о введении по решению директора ФСБ РФ Александра Бортникова режима контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях.