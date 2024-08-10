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ВСУ на передовую в районе Кременной перебросили женские подразделения - источник ТАСС

17:55 10.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Кременной подразделение из числа женщин, заменив ими одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Под Кременной средствами объективного контроля на стороне противника обнаружено подразделение из числа женщин. Вместо мобилизованных теперь они находятся на первой линии и удерживают оборону», — сказал собеседник агентства.

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