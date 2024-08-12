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Действия США на Ближнем Востоке могут сказаться на безопасности Штатов — иранский генерал

13:05 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия, предпринимаемые Вашингтоном на Ближнем Востоке, могут сказаться на безопасности самих США. Об этом заявил ТАСС бригадный генерал, замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума «Армия-2024».

«Наше послание США — чтобы они прекратили поддерживать эту террористическую банду [на Ближнем Востоке], поскольку это может нарушить безопасность не только нашего региона, но и их тоже», — отметил генерал, комментируя эскалацию на Ближнем Востоке.

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