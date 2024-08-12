Украинский пленный рассказал, что ВСУ хотели дойти до Курска и Белгорода

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ распространила видео с взятым в плен в Курской области военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Русланом Полторацким, который на допросе рассказал, что ВСУ преследовали цель дойти до Курска и Белгорода, чтобы потом использовать эту атаку якобы для мирного договора с РФ. Как сообщил пленный, украинское командование назвало данную операцию «последней надеждой Украины».

«Мы выдвигаемся, наша цель — пройти сначала до Курска. От Курска дойти до Белгорода, чтобы захватить побольше территории, чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территории ваши на наши», — рассказал он. По его словам, командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, который до них доводил всю информацию. «Он сказал, что эта операция последняя надежда Украины», — сказал пленный.