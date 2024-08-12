Сейчас главная задача — выбить противника с территории РФ, заявил Путин
15:12 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оценка происходящего в приграничных регионах РФ будет дана, но сейчас главная задача — выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами по ситуации в этих регионах.
«Оценка происходящих событий должна быть, безусловно, дана, и это будет сделано. Но главное сейчас — это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации. Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», — сказал он.
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