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Двое россиян обвиняются в теракте на объектах РЖД в интересах военной разведки Украины

10:00 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

СК РФ обвинил россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву в теракте на объектах «Российских железных дорог» (РЖД) в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сказано в материалах уголовного дела обвиняемых, с которыми ознакомился ТАСС.

«Органами предварительного расследования ГСУ СК РФ Косяченко М. А. и Туриева Т. И. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт совершенный группой лиц, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий)», — сказано в одном из документов из дела, имеющегося в распоряжении ТАСС.

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