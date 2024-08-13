Власти Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда районов Херсона — Кастюкевич
10:05 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти объявили об обязательной эвакуации жителей нескольких районов подконтрольного Киеву Херсона. Об этом сообщил сенатор, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.
«В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. <…> Под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк. Но люди не хотят покидать свои дома. Они говорят, что хуже, чем они чувствуют себя с момента прихода в город сил ВСУ, уже вряд ли будет», — написал он в телеграм-канале.
По словам Кастюкевича, объявления соответствующего характера уже второй день звучат по радио.
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