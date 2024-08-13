10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Белом доме считают экс-главу МВД Украины Арсена Авакова подходящим кандидатом на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«В качестве подходящего кандидата в настоящий момент рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. К „сильным сторонам“ Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран», — говорится в тексте.