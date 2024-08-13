Сотрудничество с рядом стран Запада прекращено из-за нарушения правил реэкспорта — Михеев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Рособоронэкспорт» прекратил сотрудничество с недружественными РФ странами Западной Европы и Северной Америки, в том числе в связи с нарушениями ими обязательств по реэкспорту российской продукции. Об этом заявил ТАСС генеральный директор компании Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» прекратил сотрудничество с недружественными России странами Западной Европы и Северной Америки, в том числе в связи с нарушениями ими обязательств по реэкспорту российской продукции и введенными санкционными ограничениями. С традиционными партнерами из числа стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Европы мы продолжаем развивать взаимовыгодные отношения в рамках ВТС», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменился состав партнеров спецэкспортера за время проведения специальной военной операции.