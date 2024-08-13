ВС РФ уничтожили украинский истребитель Су-27

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки уничтожили истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении.