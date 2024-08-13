РФ следит за ситуацией в Палестине, несмотря на СВО — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несмотря на ситуацию, связанную с необходимостью ведения специальной военной операции, происходящие в Палестине события не остаются без внимания России, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с Махмудом Аббасом.

«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», — сказал Путин в начале переговоров.