РФ следит за ситуацией в Палестине, несмотря на СВО — Путин
14:12 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несмотря на ситуацию, связанную с необходимостью ведения специальной военной операции, происходящие в Палестине события не остаются без внимания России, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с Махмудом Аббасом.
«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», — сказал Путин в начале переговоров.
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