Музыкант Родион Газманов встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
15:42 13.08.2024
Московский Единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова посетил музыкант Родион Газманов. Он пообщался с горожанами, принявшими решение поступить на воинскую службу по контракту. «Это люди, которых поддерживать не только важно, это почетно, - заявил Газманов. - Это ребята, которые едут защищать нашу страну в очень сложные для нее времена, поэтому я здесь, и это не первый раз и далеко не последний».
Музыканту показали, как идет отбор контрактников, а также покормили гречневой кашей, которую дают и потенциальным военнослужащим. Также Газманов исполнил несколько своих песен. «Все на своих местах, люди работают. Все очень четко, все по плану, все, как должно быть в принципе в армии, - отметил музыкант. - Я ребятам пожелаю удачи, сил и самое-самое главное – вернуться целыми, невредимыми и с победой».
Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с апреля 2023 года. Он работает на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетителей ждут по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00 и с 9:00 до 15:00 в воскресенье.
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