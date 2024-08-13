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НОВОСТИ

Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте РФ превысила 80% — Мишустин

16:00 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля дружественных государств во внешнеторговом обороте России в этом году превысила 80% в стоимостном выражении, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства, посвященной международной кооперации и экспорту.

«Доля дружественных государств во внешнеторговом обороте продолжает динамично расти, несмотря на все попытки помешать диалогу с потенциальными и действующими партнерами, — отметил председатель кабмина. — По результатам за первые 5 месяцев текущего года этот показатель в стоимостном выражении превысил 80%, хотя, напомню, еще пару лет назад был около половины».

«Такая динамика стала следствием существенного прироста российского экспорта — почти на 11,5%», — добавил Мишустин.

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