В Чехии импорт из РФ возрос в текущем году на 11,4% — портал
16:12 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Импорт из России в Чехию в первой половине текущего года возрос на 11,4% в годовом исчислении. Об этом сообщил новостной портал Ekonomickydenik.
Объем импорта из РФ увеличился в республике до 34,2 млрд крон (около 1,36 млрд евро). Рост связан в основном с увеличением в первом полугодии поставок российского газа. Его закупки, согласно данным издания, возросли в годовом исчислении в 8 раз и достигли 8,5 млрд крон (примерно 337,4 млн евро).
Чехия, отмечает портал, закупает в РФ прежде всего стратегическое энергетическое сырье — нефть, природный газ и ядерное топливо для АЭС. В страну импортируется российские алюминий, никель, синтетические удобрения и металлургическая продукция.
Поставки газа, например, увеличиваются с октября 2023 года. Речь идет не о прямом, а о косвенном импорте, когда происходит перепродажа излишков с рынков Австрии, Венгрии и Словакии, поясняет портал. Чешские трейдеры сейчас не имеют действующих контрактов с «Газпромом». Тем не менее экономическая целесообразность в закупках этого вида российского сырья возросла в связи с действующими тарифами по транспортировке через Германию норвежского газа и сжиженного газа, поступающего морским путем в терминалы стран Евросоюза. Из-за них стоимость этих поставок возрастает приблизительно на 5%.
Тем не менее в будущем году, как следует из информации портала, объем российского импорта должен значительно сократиться. Чехия планирует отказаться от поставок нефти из РФ и ядерного топлива для АЭС, которое предполагается заменить сырьем из альтернативных источников.
Между тем на фоне увеличения импорта происходит сокращение объемов чешского экспорта в РФ. Полностью прекращены поставки, в частности, запчастей для автомобилей, компьютеров и комплектующих к ним, детских игрушек и игр. Общая сумма экспорта в Россию составила в первом полугодии 2024 года 7,4 млрд крон (около 293,7 млн евро). В основном поставлялись лекарства, медицинское оборудование, косметика, химикаты и пиво.
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