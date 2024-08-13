РФ планирует увеличить число спутников и использовать многоразовые ракеты — Мишустин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия собирается наращивать спутниковую группировку и использовать многоразовые ракеты. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, выступая на стратегической сессии «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года».

«Предполагается создание перспективных средств выведения на орбиту — перехода на многоразовые ракеты-носители, на более экологически чистое топливо, на развитие проектов фундаментального научного назначения и совершенствование кадрового потенциала отрасли», — сообщил он.