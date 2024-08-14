Каждый пятый родитель в РФ считает жесткими условия договоров на целевое обучение в вузах
10:20 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% родителей считают, что целевое обучение в вузе дает возможность получить высшее образование и гарантию трудоустройства по специальности после окончания университета, при этом каждый пятый назвал жесткими условия договора на целевое обучение. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob Старт карьеры, которые имеются в распоряжении ТАСС.
«Как относятся к целевому обучению родители: 6 из 10 считают, что это возможность получить высшее образование и гарантия трудоустройства по специальности после окончания вуза. Для каждого пятого — это, в первую очередь, жесткие условия договора, которые подразумевают финансовые обязательства и невозможность смены направления обучения», — говорится в результатах исследования.
При этом 44% родителей абитуриентов этого года рассказали, что их дети рассматривали возможность целевого обучения в вузе. Респонденты, чьи дети задумывались о целевом обучении, чаще обращают внимание на гарантии трудоустройства (80%). А те опрошенные, чьи дети не рассматривали этот вариант, чаще говорят о строгих условиях договоров (35%), отмечается в исследовании.
Опрос был проведен с 1 июня по 12 августа во всех округах РФ. В нем приняли участие 1 тыс. родителей абитуриентов вузов 2024 года.
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