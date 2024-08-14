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Россия находится в списке стран с высоким уровнем доходов населения — Силуанов

12:00 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия входит в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности и список стран с высоким уровнем доходов населения. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения приоритетно-покупательных способностей. Впереди у нас Китай, США, Индия, мы обогнали Японию, Германию, Францию. Сегодня мы среди стран с высоким уровнем доходов населения, это самый высокий показатель из четырех градаций, которые есть», — сказал Силуанов.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что поставленная им цель вхождения страны в четверку экономик мира удалось достичь.

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