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Туск заявил, что Польша «разбила наголову» ФРГ в плане экономического роста

14:00 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский премьер-министр Дональд Туск высоко отозвался о превысившем первоначальные прогнозы экономическом росте его страны за второй квартал 2024 года, заявив, что «Польша разбила наголову Германию» в этом плане.

«Все удивлены ростом польской экономики во втором квартале нынешнего года. Должно было быть 2,7 [процентного пункта], а получилось 3,2. Мы — лучшие по сравнению со всеми большими государствами Евросоюза, а немцев мы разбили наголову», — написал Туск в социальной сети X.

По данным Главного статистического управления республики, рост национального ВВП составил 3,2%. Согласно прогнозам польских властей, экономика страны должна вырасти в 2024 году на 3,1%.

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