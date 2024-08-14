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Американцы больше верят в победу Трампа на выборах — опрос

15:12 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американцы считают кандидата в президенты США от республиканцев и бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа более вероятным победителем выборов, чем его соперница от Демпартии и действующий вице-президент Камала Харрис. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

По данным исследования, в победу Трампа верят 34% американцев, а в успех Харрис — 31%. При этом 29% опрошенных полагают, что оба кандидата способны победить, а 4% считают, что ни один. Кроме того, как следует из результатов опроса, мнения жителей США по вопросу, кто лучше справится с конфликтом на Украине, разделились: оба кандидата получили поддержку 36% опрошенных.

Опрос проводился в период с 8 по 12 августа. В нем приняли участие более 1 тыс. зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составила 3,8 п. п.

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