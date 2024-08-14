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Победа на Украине в руках России — NYT

16:32 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа в конфликте на Украине уже в руках России, в то время как у западных союзников Киева нет воли к ее достижению. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).

Несмотря на то, что у Запада есть ресурсы, чтобы «закончить конфликт на условиях Украины», ему «явно не хватает воли к победе», говорится в публикации. Западные лидеры, заявляющие о поддержке Киева, продолжают относиться к конфликту как к локальному, в котором у них мало обязательств. Вместе с тем победа на Украине уже «в руках у России», она «абсолютно достижима» независимо от того, «кто будет в Белом доме в следующем году» после президентских выборов в США, указывает издание. По его оценкам, пока западные страны беспомощно наблюдают за происходящим на Украине, Россия «становится все смелее».

Газета отмечает, что Запад оказывает Украине помощь, «достаточную лишь для того, чтобы не допустить развала фронта» в ближайшее время. Это ставит Киев в «унылое положение», и в определенный момент мирное соглашение на условиях РФ для украинских властей «станет предпочтительнее гибели».

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