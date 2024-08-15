Сбер построил на своем крымском курорте Mriya Resort & SPA яхтенную марину и маяк
09:40 15.08.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Марина и маяк создают новые возможности для любителей морских путешествий, отметил он. «Яхтенная марина рассчитана на 40 судов длиной до 40 метров и предлагает высококлассное обслуживание. Теперь гости Mriya Resort & SPA смогут наслаждаться безопасными и комфортными морскими прогулками вдоль побережья Крыма», – рассказал Станислав Кузнецов.
«30-метровый маяк стал важным навигационным ориентиром для мореплавателей и новым символом курорта, – отметил представитель Сбера. – Выполненный из монолитного железобетона, он сочетает в себе традиции классических навигационных сооружений и современный дизайн. Устойчивый к агрессивной среде Черного моря, маяк оснащен металлическими элементами и смотровой площадкой на высоте 26,6 м. Оттуда открывается захватывающий вид на окрестности, а посетителям предлагаются лучшие блюда крымской кухни».
В последнии дни Сбер представил сразу несколько проектов, реализованных в Крыму. При содействии банка 13 августа открылся восстановленный храм Архангела Михаила в Алупке. Здесь же банк участвует в реконструкции парка Воронцовского дворца. А на плато Ай-Петри был презентован арт-объект «Шепот гор».
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