Сбер построил на своем крымском курорте Mriya Resort & SPA яхтенную марину и маяк

09:40

Фото пресс-службы Сбера



Сбер реализовал на своем крымском курорте Mriya Resort & SPA в Ялте новый проект – яхтенную марину и маяк на набережной. Подробности рассказал журналистам заместителя председателя правления Сбербанкав ходе мероприятий к 10-летию Mriya Resort & SPA.

Марина и маяк создают новые возможности для любителей морских путешествий, отметил он. «Яхтенная марина рассчитана на 40 судов длиной до 40 метров и предлагает высококлассное обслуживание. Теперь гости Mriya Resort & SPA смогут наслаждаться безопасными и комфортными морскими прогулками вдоль побережья Крыма», – рассказал Станислав Кузнецов.

«30-метровый маяк стал важным навигационным ориентиром для мореплавателей и новым символом курорта, – отметил представитель Сбера. – Выполненный из монолитного железобетона, он сочетает в себе традиции классических навигационных сооружений и современный дизайн. Устойчивый к агрессивной среде Черного моря, маяк оснащен металлическими элементами и смотровой площадкой на высоте 26,6 м. Оттуда открывается захватывающий вид на окрестности, а посетителям предлагаются лучшие блюда крымской кухни».

В последнии дни Сбер представил сразу несколько проектов, реализованных в Крыму. При содействии банка 13 августа открылся восстановленный храм Архангела Михаила в Алупке. Здесь же банк участвует в реконструкции парка Воронцовского дворца. А на плато Ай-Петри был презентован арт-объект «Шепот гор».