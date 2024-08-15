США попытаются убедить Израиль смягчить свою позицию на переговорах по Газе — FT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены убедить Израиль смягчить свою позицию и отказаться от выдвижения новых требований в адрес палестинского движения ХАМАС на переговорах о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные источники среди дипломатов.

По их информации, США попытаются убедить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «остановиться на достигнутом» и отказаться от новых требований. Издание отмечает, что в свете возможного удара Ирана по Израилю в ответ на ликвидацию командира военного крыла шиитской организации «Хезболлах» Фуада Шокра и гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании переговоры приобрели особую важность. На этом фоне США и их союзники полагают, что самым реалистичным способом положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке станет достижение перемирия в Газе.

Как пишет FT, в июле в переговорном процессе наблюдался прогресс, обусловленный тем, что ХАМАС пошло на уступки Израилю и согласился отложить обсуждение условий мира до полного прекращения огня и освобождения заложников. Однако после этого Нетаньяху выдвинул новые требования в адрес ХАМАС, которые, в частности, предусматривали отказ от вывода израильских сил из районов Газы, граничащих с Египтом. Газета отмечает, что с позицией израильского премьера категорически не согласны глава разведки «Моссад» Давид Барнеа и министр обороны Йоав Галант, выступающие за заключение сделки с ХАМАС и скорейшее освобождение заложников.