Площадь базы НАТО в Румынии увеличится в четыре раза
14:12 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь базы НАТО «Михаил Когэлничану» в Румынии возрастет в четыре раза после работ по модернизации. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на румынских военных.
По ее информации, четырехкратное увеличение базы будет включать в себя дополнительную взлетно-посадочную полосу, а также расширение пространства для передвижения и стоянки самолетов. Кроме того, на базе появятся ангары, склады, новая диспетчерская вышка и «целый городок» с больницами и школами. В этом городке смогут жить солдаты НАТО с семьями в течение гораздо более долгого срока, чем возможно в данный момент.
Как пишет издание, база стала одним из «самых стратегически важных объектов» на восточном фланге альянса перед лицом якобы «российской угрозы». Оттуда, в частности, осуществляется наблюдение за Черным морем.
В марте румынский телеканал TVR Info сообщил, что на базе будут проживать 10 тыс. солдат НАТО с семьями и вспомогательным персоналом. Строительство может быть завершено к 2040 году. По данным телеканала, комплекс может стать крупнейшей военной базой НАТО в Европе.
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