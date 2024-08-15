Российские ученые помогут выбрать лауреатов Научной премии Сбера

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Российские ученые возглавили ученые советы четырех номинаций Научной премии Сбера. Премия поддерживает российских и иностранных ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий.

Академик РАН, профессор, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией физической химии полимеров Института элементоорганических соединений РАН им. А.Н. Несмеянова Алексей Хохлов возглавил ученый совет номинации «Физический мир». Это номинация в поддержку фундаментальных наук, необходимых для понимания природы, ее законов и окружающего мира. Она вручается за достижения в области физики, химии, астрономии, наук о Земле и технических наук.

Академик РАН, член Президиума РАН, профессор, доктор химических наук, руководитель секции физико-химической биологии отделения биологических наук РАН, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Донцова возглавила ученый совет премии в номинации «Науки о жизни». Номинация охватывает такие важные для повышения качества жизни человека направления, как биология, медицина и сельскохозяйственные науки.

Академик РАН, директор Математического института им. В. А. Стеклова Дмитрий Трещев возглавил ученый совет в номинации «Цифровая вселенная». Номинация вручается в области математики, компьютерных наук и информатики. Именно эти направления сегодня выступают драйверами развития экономики.

В 2024 году Научная премия Сбера пополнилась новой номинацией для молодых исследователей в области искусственного интеллекта (Artificial Intelligence – AI) «AI в науке». Возглавил специальный экспертный совет этой номинации профессор, доктор физико-математических наук, ректор Университета Иннополис Александр Гасников. Премии за выдающиеся научные достижения, полученные с применением AI, будут дополнительно вручаться ученым не старше 35 лет в каждой из трех основных номинаций.

«Сбер совместно с ведущими российскими исследователями проводит уже третий сезон научной премии. Мы видим, что растет интерес ученых к этому событию: увеличивается конкуренция и уровень подаваемых заявок, дискуссия и обсуждение в академических кругах приобретают все больший масштаб, а лауреаты премии становятся «ориентирами» для молодежи. И это не может не радовать, так как миссия Сбера — помогать научному сообществу расширять границы познания», – сказал вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.

«В этом году у нас появилась новая номинация «AI в науке». Искусственный интеллект – это «микроскоп XXI века». Мы считаем, что AI окажет на науку не меньший эффект, чем на финансовую отрасль или промышленность, – отметил он. – В этой области в ближайшие годы изменится практически все: от методов сбора данных до проведения экспериментов. Поэтому Сберу важно стимулировать ученых активнее разрабатывать и внедрять в работу AI-инструменты. Уверен, что это внесет вклад в появление прорывных открытий в фундаментальной науке, а также трудноповторимых технологий, которые обеспечат долгосрочное лидерство нашей стране и компаниям».

Сопредседателями комитета премии в этом году стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов. Церемония награждения состоится в конце 2024 года.