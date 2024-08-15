Установка HIMARS, обстреливавшая Курскую область, уничтожена в Сумской области — МО РФ
17:40 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью ОТРК «Искандер» уничтожили пусковую установку ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой велись обстрелы Курской области, а также дополнительный пакет снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля вскрытия в Сумской области позиционного района пусковой установки РСЗО М142 HIMARS производства США, с которой велись обстрелы Курской области. По позиции американского РСЗО HIMARS был нанесен удар расчетом оперативно-тактического комплекса „Искандер“ ВС РФ. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS дополнительный пакет (шесть реактивных снарядов) к РСЗО HIMARS, а также два автомобиля охранения», — сообщили там.
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