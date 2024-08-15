Ученые при поддержке «Роснефти» продолжают исследовать континентальный шельф в Северном Ледовитом океане
18:38 15.08.2024
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Буровое судно «Бавенит» получит новые образцы шельфовых пород.
Фото с сайта www.rosneft.ru
Масштабную геологическую экспедицию совместно организовали Арктический научный центр «Роснефти» и Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). «Бавенит», с борта которого будут проведены исследовательские работы, укомплектовали инновационным отечественным оборудованием. Технологии бурения и геофизических исследований скважин в сложных геологических и климатических условиях отработали в рамках проекта «Роснефти» по стратиграфическому бурению, выполняемого с 2020 года в северных морях Российской Федерации.
Арктика, обладающая огромными природными ресурсами, стратегически важна для России. Представители «ВНИИОкеангеологии» в 2017 году оценили начальные суммарные геологические ресурсы углеводородов окраинных морей Северного Ледовитого океана в пределах исключительной экономической зоны в 173 млрд тонн условного топлива. Экспедиция должна получить образцы шельфовых пород (керна), которые позволят построить достоверную геологическую модель изучаемых регионов, а также оценить протяженность континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. Программа исследований будет длиться до середины сентября и завершится после возвращения экспедиции в порт Певек.
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