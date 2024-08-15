Ученые при поддержке «Роснефти» продолжают исследовать континентальный шельф в Северном Ледовитом океане

18:38

Буровое судно «Бавенит» получит новые образцы шельфовых пород.

Фото с сайта www.rosneft.ru



Из Мурманска в Восточную Арктику вышло специализированное научно-исследовательское буровое судно «Бавенит», которое при поддержке «Роснефти» продолжит серию исследований континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Работы будут идти в рамках стратегической инициативы Минприроды России «Геология. Возрождение легенды». Полевые работы в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море выполнят представители Федерального государственного бюджетного учреждения «ВНИИОкеангеология».

Масштабную геологическую экспедицию совместно организовали Арктический научный центр «Роснефти» и Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). «Бавенит», с борта которого будут проведены исследовательские работы, укомплектовали инновационным отечественным оборудованием. Технологии бурения и геофизических исследований скважин в сложных геологических и климатических условиях отработали в рамках проекта «Роснефти» по стратиграфическому бурению, выполняемого с 2020 года в северных морях Российской Федерации.

Арктика, обладающая огромными природными ресурсами, стратегически важна для России. Представители «ВНИИОкеангеологии» в 2017 году оценили начальные суммарные геологические ресурсы углеводородов окраинных морей Северного Ледовитого океана в пределах исключительной экономической зоны в 173 млрд тонн условного топлива. Экспедиция должна получить образцы шельфовых пород (керна), которые позволят построить достоверную геологическую модель изучаемых регионов, а также оценить протяженность континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. Программа исследований будет длиться до середины сентября и завершится после возвращения экспедиции в порт Певек.