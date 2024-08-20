Атакой на Курскую область Киев ослабил свои позиции на востоке Украины — FT
10:20 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переброска Украиной «скудных ресурсов» в Курскую область позволила ВС РФ добиться успеха в Донбассе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на командира артиллерийской бригады ВСУ, имя которого не приводится.
По его словам, подразделения «вновь возвратились к нормированию боеприпасов, потому что они были перераспределены» для атаки на Курскую область. Киев перебросил туда «более 10 тыс. военнослужащих, в том числе многих из элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад», из контролируемых Киевом районов ДНР и Харьковской области, где, по словам официальных лиц, участвовавших в операции, «идут самые ожесточенные бои», говорится в публикации. Как пишет газета, ВС РФ прорывают оборону ВСУ и приближаются к полному освобождению ДНР.
Еще за несколько дней до нападения на Курскую область украинская оборона в ДНР «дала трещины», сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с военными операциями. Российские войска добились «тактического успеха» в ДНР, если ситуация не изменится, там вероятны дальнейшие успехи ВС РФ, полагает он.
Поскольку большую часть своих резервов Украина перебросила в Курскую область, ей «придется изо всех сил пытаться заполнить бреши в обороне и противостоять различным российским угрозам», приводит FT слова Конрада Музыки, главы базирующейся в Польше аналитической группы Rochan Consulting. «У России нет проблем с мобилизацией войск, тогда как у Украины все еще есть проблемы с достижением числа военнослужащих, необходимого для удержания и проведения операций в Донецке», — заявил он британской газете.
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