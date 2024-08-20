Путин во Владикавказе пообщался с жителями города
19:00 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин по завершении встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с жителями города.
Люди ждали президента несколько часов у здания республиканской администрации. Путин подошел к ним, кто-то пытался пожать руку президенту, кто-то просил с ним сфотографироваться, а кто-то обращался с просьбами. Президент некоторое время стоял и беседовал в толпе. После этого кортеж главы государства покинул центр города.
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