Путин во Владикавказе пообщался с жителями города

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин по завершении встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с жителями города.

Люди ждали президента несколько часов у здания республиканской администрации. Путин подошел к ним, кто-то пытался пожать руку президенту, кто-то просил с ним сфотографироваться, а кто-то обращался с просьбами. Президент некоторое время стоял и беседовал в толпе. После этого кортеж главы государства покинул центр города.