В общественном штабе ЕР обсудили подготовку к электронному голосованию на выборах в МГД

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В Москве в общественном штабе «Единой России» провели экспертную сессию, посвященную новшествам, внесенным в избирательную систему столицы и тенденциям в организации голосования.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что пять лет назад, в 2019 году, в мегаполисе впервые использовался формат дистанционного электронного голосования и тогда его использовали около 10% избирателей. «А на выборах мэра Москвы в 2023 году доля горожан, проголосовавших электронно, составила уже 81%. Невозможно отрицать: электронное голосование стало основным способом волеизъявления москвичей», – заявил Шапошников.

По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, теперь большинство жителей города предпочитают голосовать онлайн. «Поэтому так важно, чтобы система электронного голосования была готова выдержать любые нагрузки. Для проверки работы всех систем в пятницу, 23 августа, запланировано тестирование, принять участие в котором могут все москвичи», – отметил парламентарий.

Также президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов заявил, что москвичи, которые проголосуют онлайн, станут участниками акции «Миллион призов», уже ставшей традиционной в столице. «Это приятная возможность выиграть баллы, которые можно потратить на благотворительность, на пополнение карты «Тройка», обменять на товары и услуги партнеров программы или получить скидку при покупке. Для многих жителей эта акция стала уже традицией», – сказал глава МТПП.

Глава исполкома столичного отделения «Единой Россиии» Максим Руднев обратил внимание на важность работы наблюдателей на участках. «Выборы в Москве всегда привлекают повышенное внимание. И речь не только DDOS-атаках на электронную систему голосования. Стоит быть готовыми и к очным провокациям на участках, где люди будут голосовать с помощью электронных терминалов и бумажных бюллетеней. Мы помним, как этой весной провокаторы пытались поджигать кабинки для голосования, заливать зеленкой урны. Чтобы предупредить подобные происшествия, исполком «Единой России – Москва» в преддверии выборов подготовил команду наблюдателей. Каждый из них прошел обучение и инструктаж», – заявил Руднев.

Напомним, выборы в Москве состоятся 6-8 сентября, проголосовать можно будет как в электронном формате, так и при помощи бумажного бюллетеня. Москвичи будут выбирать депутатов Мосгордумы, а также, в некоторых районах Троицкого и Новомосковского административного округа, – муниципальных депутатов.