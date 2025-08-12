ГД разработает предложения по изменению подходов к домашнему заданию — Володин
09:32 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Необходимо исключить использование искусственного интеллекта при выполнении домашнего задания школьниками, но при этом сохранить его для закрепления материала и развития навыков учащихся. Госдума разработает предложения по изменению подходов к домашнему заданию, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Что касается домашних заданий, звучат предложения об изменении подходов. С одной стороны — в части исключения формализма при его выполнении (использование ИИ и различных программ, поиск готовых ответов в интернете). С другой — необходимости сохранения домашнего задания для закрепления материала, а также развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа. Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что тема нагрузки на школьников вызвала «оживленную дискуссию». «Анализ показывает: большинство считает, что нагрузка на школьников избыточна, ее необходимо снижать», — добавил председатель Госдумы.
