Рост военных расходов до 5 % ВВП станет болезненным для стран НАТО — экс-глава альянса
09:20 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший генсек НАТО (1999-2003) Джордж Робертсон считает, что увеличение военных расходов до 5 % ВВП станет болезненным процессом для некоторых европейских государств — членов альянса, в том числе и для Великобритании.
«Это будет болезненно и сложно, и политикам потребуется четко обозначить, в чем заключаются реальные опасности и риски», — заявил Робертсон газете Politico. В 1997–1999 гг. он занимал также пост главы оборонного ведомства Соединенного Королевства.
Британская общественность, как указывает Робертсон, в настоящее время «не знает», что у страны нет комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а «если бы знали, то это могло бы изменить мнение» в сторону необходимости увеличения ассигнований на военных нужды.
Целевой порог военных расходов НАТО в 2% ВВП был согласован на саммите организации в Великобритании в 2014 году, он должен был быть достигнут в течение 10 лет. В 2024 году около двух третей стран альянса — 22 из 32 — довели военные расходы до 2% ВВП. На июньском саммите НАТО в Гааге было приняло решение увеличить военные траты европейских государств до 5 % ВВП к 2034 году.
