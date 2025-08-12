Собянин: Площадь ревматологического центра ГКБ № 1 им. Пирогова увеличена вдвое

09:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Москве открыт ревматологический центр городской клинической больницы (ГКБ) № 1 имени Н.И. Пирогова. Он размещен в реконструированном лечебном корпусе № 12. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице РФ в 2023 году были созданы три ревматологических центра, где удалось сконцентрировать специалистов и оборудование. "Встал вопрос по приспособлению, привлечению новых зданий, - заявил градоначальник. - Здесь, в Пироговке, старое здание отреставрировали, реконструировали и приспособили под новые задачи. Получилось как новое".

В результате переезда в обновленное здание площадь межокружного ревматологического центра ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова увеличилась в 2,5 раза. В учреждении обеспечили бесшовную маршрутизацию пациентов, которые смогут получать всю необходимую помощь - диагностику, лечение, наблюдение - в одном месте.

Стационарное ревматологическое отделение в ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова было создано в 1965 году, но до недавнего времени ревматологический центр занимал помещения и койки в разных корпусах больницы. В связи с этим решено было разместить центра в лечебном корпусе № 12 - здании 1924 года постройки. Его реконструкция стартовала в мае 2024 года и завершилась в июне 2025 года.