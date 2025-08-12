Два сотрудника скорой погибли в Горловке в результате атаки ВСУ, еще 2 человека пострадали

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в ДНР в результате атаки ВСУ, фельдшер и водитель находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», — написал он.