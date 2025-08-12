Анастасия Ракова объявила о развитии в Москве нового формата лечения онкопациентовс учетом индивидуальных особенностей их организма
09:02 12.08.2025
В Москве в 2024 году на базе городской клинической больницы имени Юдина в пилотном режиме начал работать первый в мегаполисе кардиоонкологический центр. Там помогают онкобольным пациентам, у которых могут развиться проблемы с сердцем на фоне терапии. По данным заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, за время работы центра проведено более 900 мультидисциплинарных консилиумов, а также выработаны индивидуальные программы терапии для сотен пациентов с болезнями сердца.
«Москва развивает новый формат лечения онкопациентов с учетом индивидуальных особенностей их организма, - сообщила заммэра. - Год назад мы открыли первый городской кардиоонкологическийцентр на базе больницы имени Юдина. Противоопухолевая терапия может оказать серьезное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, поэтому важно заранее просчитать все риски и сформировать тактику ведения пациента с учетом его сопутствующих заболеваний. Благодаря слаженной работе специалистов разных профилей, онкологов, кардиологов и терапевтов, в центре онкопациентам с кардиологическими осложнениями обеспечивают комплексное специализированное лечение, своевременную диагностику и формируют индивидуальный план терапии".
В городском кардиоонкологическом центре помогают пациентам, у которых онкологические заболевания осложнены кардиологическими патологиями или существует высокий шанс их развития на фоне противоопухолевой терапии. Врачи поликлиник оценивают риски возникновения сердечно-сосудистых осложнений и направляют пациентов с подозрением на злокачественное новообразование в центр амбулаторной онкологической помощи. Там изучают историю болезни пациента и назначают диагностические процедуры, включая электрокардиографию и эхокардиографию. При наличии медицинских показаний, в кардиоонкоцентре сформируют наиболее безопасную и эффективную тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей организма пациента.
