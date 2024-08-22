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НОВОСТИ

Белоруссия и Китай заключат соглашение об инвестициях и зоне свободной торговли

12:32 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение об инвестициях и зоне свободной торговли услугами между Белоруссией и Китаем будет подписано в ходе официального визита в Минск премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Ли Цяном.

«Один из них (документов — прим. ТАСС) точно можно назвать историческим — это соглашение о создании зоны свободной торговли услугами и осуществлении инвестиций. Беларусь — первая страна в Евразийском экономическом союзе, с которой Китай заключает подобный договор», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

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