США готовят цветную революцию в Грузии — СВР РФ
10:20 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США готовятся устроить «тбилисский майдан», чтобы не допустить победу партии «Грузинская мечта» на октябрьских выборах. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Там отмечается, что в Белом доме «крайне недовольны развитием ситуации в Грузии» в преддверии парламентских выборов в стране 26 октября. «Американцы готовят цветную революцию в Грузии, — указали в СВР. — На „тбилисском майдане“ планируется обнародовать „доказательства фальсификаций“ при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Правоохранительные органы будут провоцироваться на силовое подавление протестов».
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