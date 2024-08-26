10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовятся устроить «тбилисский майдан», чтобы не допустить победу партии «Грузинская мечта» на октябрьских выборах. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Там отмечается, что в Белом доме «крайне недовольны развитием ситуации в Грузии» в преддверии парламентских выборов в стране 26 октября. «Американцы готовят цветную революцию в Грузии, — указали в СВР. — На „тбилисском майдане“ планируется обнародовать „доказательства фальсификаций“ при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Правоохранительные органы будут провоцироваться на силовое подавление протестов».