0
0
179
НОВОСТИ

США готовят цветную революцию в Грузии — СВР РФ

10:20 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовятся устроить «тбилисский майдан», чтобы не допустить победу партии «Грузинская мечта» на октябрьских выборах. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Там отмечается, что в Белом доме «крайне недовольны развитием ситуации в Грузии» в преддверии парламентских выборов в стране 26 октября. «Американцы готовят цветную революцию в Грузии, — указали в СВР. — На „тбилисском майдане“ планируется обнародовать „доказательства фальсификаций“ при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Правоохранительные органы будут провоцироваться на силовое подавление протестов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 26.08.2024
В Киеве зафиксировано около 10 ударов — сопротивление
0
48
11:20 26.08.2024
На Украине вводят экстренные отключения света
0
74
11:05 26.08.2024
ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле с помощью БПЛА — губернатор
0
113
11:00 26.08.2024
В Ивано-Франковской области прогремели новые взрывы
0
119
10:32 26.08.2024
Жилой дом и 2 нежилых строения повреждены в Волгоградской области в результате атаки БПЛА
0
168
10:05 26.08.2024
Во Львове прогремели взрывы
0
276
10:00 26.08.2024
Нападением на Курскую область Сырский пытается спасти карьеру - The Telegraph
0
217
09:32 26.08.2024
В Киеве прогремели два взрыва в районе аэропорта Жуляны — очевидцы
0
232
09:20 26.08.2024
Французский суд продлил содержание под стражей Павла Дурова — AFP
0
237
09:05 26.08.2024
В Саратовской области ликвидированы несколько БПЛА, обломки попали в жилые дома
0
269

Возврат к списку