ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле с помощью БПЛА — губернатор

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Беспилотник был уничтожен на подлете к городу, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

«Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет», — написал он.