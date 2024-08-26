ВС РФ ударили по военным аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях — Минобороны

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ударам Вооруженных сил (ВС) РФ подверглись места хранения средств поражения, переданных Киеву Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях», — сказали там.