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НОВОСТИ

ВС РФ ударили по военным аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях — Минобороны

15:32 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ударам Вооруженных сил (ВС) РФ подверглись места хранения средств поражения, переданных Киеву Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях», — сказали там.

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