Венгрия и Швейцария рассматриваются как места для следующего саммита по Украине — CNN
09:20 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом рассматривает Венгрию и Швейцарию в качестве возможных мест для проведения будущей встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, а также для последующего трехстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников Белого дома.
По словам одного из чиновников, президент США лично обсуждал возможность проведения встречи в Будапеште в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который «является союзником как Трампа, так и Путина».
Источники подчеркивают, что окончательное решение еще не принято и обсуждаются различные варианты. Один из чиновников отметил, что планирование трехстороннего саммита было отложено на второй план после того, как Трамп объявил, что сначала должна состояться встреча Путина и Зеленского.
