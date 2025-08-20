ПВО за ночь сбила 42 украинских БПЛА над регионами России
09:00 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над территорией Воронежской области, 8 — над территорией Тамбовской области, 7 — над территорией Курской области, 5 — над территорией Ростовской области, по 2 — над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по 1 — над территориями Краснодарского края и Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.
Новости
- 17:12 20.08.2025
- Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС с Трампом — NYT
- 17:00 20.08.2025
- Операция по захвату Газы продолжится в 2026 году, на март запланирована мобилизация — Ynet
- 16:32 20.08.2025
- В Швеции зарегистрировано рекордное число безработных с высшим образованием
- 16:12 20.08.2025
- Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане
- 16:00 20.08.2025
- Декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине отправят Путину и Трампу
- 15:32 20.08.2025
- Путин и Эрдоган обсудили развитие торгово-инвестиционных связей РФ и Турции
- 15:12 20.08.2025
- С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам
- 15:00 20.08.2025
- Уганда заключила соглашение с США о приеме депортированных мигрантов
- 14:32 20.08.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1,3 тыс. военнослужащих в зоне СВО
- 14:12 20.08.2025
- Товарооборот Ирана и Белоруссии вырос более чем на 14% за год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать