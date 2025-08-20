ПВО за ночь сбила 42 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над территорией Воронежской области, 8 — над территорией Тамбовской области, 7 — над территорией Курской области, 5 — над территорией Ростовской области, по 2 — над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по 1 — над территориями Краснодарского края и Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.