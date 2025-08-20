0
НОВОСТИ

Около 10 стран готовы направить войска на Украину в рамках мирного соглашения — Bloomberg

09:05 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около десяти стран выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках возможного будущего мирного соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, во вторник состоялось совещание европейских чиновников, на котором обсуждался конкретный план отправки британских и французских войск на Украину. Участники встречи обсуждали численность и места дислокации военных.

Ранее во вторник в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск на Украине не будет.

