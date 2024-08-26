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Мэр Нарвы высказался за круглосуточную работу погранперехода с РФ

20:40 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс выступил за круглосуточную работу КПП на границе с Россией. Об этом сообщил портал Delfi.

«Я согласен с тем, что это вина эстонской стороны», — приводит портал слова Тоотса о ночных очередях у эстонского КПП. «Никакого кризиса нет, но я ходатайствовал о круглосуточной работе погранпункта», — сказал мэр. Свою просьбу Тоотс адресовал канцлеру МВД и департаменту полиции и погранохраны, сообщает портал. По словам мэра, канцлер обещал обсудить вопрос.

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