Президент Франции отклонил кандидатуру на пост премьер-министра от «Нового народного фронта»

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг кандидатуру, предложенную левым альянсом «Новый народный фронт» на пост премьер-министра республики. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

«После консультаций президент констатировал, что правительству на основе единственной программы „Нового народного фронта“ был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями, — отмечается в тексте. — Такое правительство было бы недееспособным».