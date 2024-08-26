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НОВОСТИ

Президент Франции отклонил кандидатуру на пост премьер-министра от «Нового народного фронта»

21:05 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг кандидатуру, предложенную левым альянсом «Новый народный фронт» на пост премьер-министра республики. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

«После консультаций президент констатировал, что правительству на основе единственной программы „Нового народного фронта“ был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями, — отмечается в тексте. — Такое правительство было бы недееспособным».

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