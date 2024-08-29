ЕС получает 90% космических снимков поля боя на Украине с гражданских спутников

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти все космические снимки поля боя на Украине Евросоюз получает с гражданских спутников Европейского спутникового центра, который находится в испанском городке Торрехон-де-Ардос. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Он (центр — прим. ТАСС) предоставляет точные и своевременные анализы боевых действий на Украине, — написал Боррель в своем еженедельном блоге. — В настоящее время более 90% данных поступает от коммерческих спутниковых операторов».

По его словам, «такая высокая зависимость от коммерческих провайдеров несет риски во время кризисов, поскольку в эти периоды высокого спроса коммерческие провайдеры могут отдавать приоритет клиентам, готовым платить более высокую цену за приоритетный доступ или даже эксклюзивные права на изображения».